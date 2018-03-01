Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

GYODER, ‘Potansiyel Konut Alıcısı Büyüteç Altında-İstanbul Raporu’nu sundu. Raporda, önceki yıllara göre ‘Deprem’in alıcıların ‘ilk aklına gelen’ unsur olmadığı tespit edildi. Tüketiciler için proje ve geliştiriciye güven, işin ne zaman biteceği gibi konular ön planda. Bununla birlikte tüketiciler artık konut aldığı projenin 1 yıl içinde teslimini istiyor. Akademetre Yönetim Kurulu Başkanı Halil İbrahim Zeytin, tüketiciler için aidat ve sitede güvenlik olup olmasının da artık fiyat kadar önemli bir unsur olduğunun altını çizdi. Rapora göre; oturmak için konut satın almak isteyenlerin yüzde 56,2’si, yatırım için konut satın almak isteyenlerin yüzde 85,5’i konut sahibi. Mevcut durumda yüzde 35’i site içerisinde oturan potansiyel müşterilerin yüzde 70’e yakını site tarzı yaşam alanlarında konut satın almayı planlıyor. Bir başka açıdan; site içerisinde yaşayanların sadece 3’te 2’si yine sitede yatırım yapıyor. Ayrıca tüketicilerin yüzde 83,6’sı apartman dairesi, yüzde 8,6’sı rezidans, yüzde 7,8’i villa/müstakil ev satın almayı planlıyor.