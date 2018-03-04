Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

44 yıllık tecrübesiyle yeni yatırımlarına tüm hızıyla devam eden Sinpaş’ın Süper Plan kampanyası; İstanbul’da Finans Şehir, Queen Central Park, Gökorman, Aydos Country, Metrolife, Ankara’da Ege Vadisi, Marina Ankara, Altın Oran projelerinde geçerli. Ayrıca Denizli ve Bursa’da Aqua City markasıyla ev sahibi olma imkanı da sunuluyor.

Taksitlerin 1.790 TL’den başladığı Süper Plan kampanyası konut alıcıları tarafından yoğun ilgi görüyor. Sinpaş ayrıcalıklarıyla hayata geçirilen projelerden ev almak isteyenlere kampanya kapsamında cazip ödeme fırsatları da sunuluyor.