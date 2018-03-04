Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ulaşılabilir fiyatları ve esnek ödeme seçenekleri ile yatırımcılar tarafından yoğun ilgi gören projede firma, konut alıcılarına peşinatsız ev sahibi olma ayrıcalığı sağlıyor. Modern ve huzurlu bir evde yaşamak isteyenlerin yanı sıra yatırım için güvenli bir liman arayanların da tercihi olan Luxera Bahçelievler; yaşamın merkezinde, Metro hattının yanı başındaki konumuyla değerini her geçen gün arttırıyor. Maksimum kullanılabilir alanlar sunacak şekilde geliştirilen projede 1+1, 2+1 ve 3+1 daire seçenekleri yer alıyor. 72 metrekare ile 142 metrekare arasında değişen büyüklüklere sahip projede 1+1 konut fiyatları 484 bin TL’den başlıyor.

Gayrimenkul yatırımcılarının en gözde noktaları arasında yer alan Luxera Bahçelievler; bünyesindeki 100 konut ve 4 bin metrekare ticari alanla bölgenin örnek projesi olmaya hazırlanıyor.



60 AY VADE FARKSIZ

Luxera Gayrimenkul, şirket bünyesinde vade farksız 60 ay ödeme seçeneğine ek olarak 0,49 orana 120 aya kadar kredilendirme imkânı sağlarken ayrıca peşinatı teslimde ödeme avantajı da sunuyor.

Kişiye özel alternatifli ödeme seçeneklerinin yer aldığı Luxera Bahçelievler’de; ‘Şimdi al 1 yıl sonra öde’ imkânının yanı sıra peşin ödemelerde yüzde 20 indirim uygulanıyor.



METRO DURAĞININ YANI BAŞINDA KONUMLANIYOR

Ulaşım açısından avantajlı bir konumda yer alan Luxera Bahçelievler, toplu taşıma imkânlarının yer aldığı İstanbul’un en işlek ulaşım aksı E-5’e, Basın Ekspres Yolu’na, Sağlık Kurumları, Eğitim Kurumları ve AVM’lere yakınlığı ile dikkat çekiyor. Ataköy-Halkalı Metrosu’nun en hareketli istasyonlarından birine yürüme mesafesinde yer alan projeden, E-5 Otoyolu, TEM Otoyolu ve Atatürk Havalimanı’na dakikalar içinde ulaşılabiliyor.

Ağustos 2019’da teslimlerinin yapılacağı proje, lokasyonu itibarıyla hem yatırımcısına hem de oturumcusuna kazanç vadediyor.