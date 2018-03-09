Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Metro’ya 100 metre, Atatürk Havalimanı’na 5 dakika, TEM ve Basın Ekspres Otoyoluna kısa mesafede konumlanan Huzurlu Marmara Güneşli; 132 ay vade ve 2.000 TL’den başlayan taksitlerle konut alımını kolaylaştırıyor, kişiye özel esnek ödeme seçenekleriyle alıcılarına kolaylık sağlıyor. Modern mimarisiyle bölgeye değer kazandıran ve aile konseptinde geliştirilen Huzurlu Marmara Güneşli’de, 2+1 ve 3+1 daire tipleri yer alıyor. Geniş ve ferah kullanım alanlara sahip 289 daire ve 12 adet ticari alanın yer aldığı projede daireler, 135 metrekare ile 155 metrekare arasında değişiklik gösteriyor. Huzurlu Marmara Güneşli’de proje alanının yüzde 85’i peyzaja ayrılırken, ticari alanları ve zengin sosyal alanlarıyla keyifli bir site hayatı sunuluyor. 7/24 kameralı güvenlik hizmetinin sunulduğu projede ayrıca; 340 araç kapasiteli kapalı otopark, spor salonu, sauna, yürüyüş parkurları ve yarı olimpik kapalı havuz bulunuyor. Bu yıl içerisinde tamamlanacak Bakırköy-Halkalı Metrosuna yürüme mesafesinde konumlanan Huzurlu Marmara Güneşli, 2019’da teslim edilecek.