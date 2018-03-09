Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başta metro olmak üzere artan ulaşım ve devlet yatırımlarıyla alıcıların ilgisini çeken Bizim Evler 7, güzergâhı netleşen Kanal İstanbul (Yeni İstanbul Boğazı) manzarasıyla yatırımcılarına yüksek prim sağlayacak. Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu, TEM bağlantı yolları, metro ve banliyö hatları, 3. havalimanı, Avrupa ve Orta Doğu’nun en büyük sağlık kampüsü ve Kanal İstanbul gibi dev projenin kesişim noktasında yer alan Bizim Evler, Ispartakule’yi cazibe merkezi hâline getiriyor. Kanal İstanbul projesinin hemen yanı başında yer alan Bizim Evler’de oturanlar, Marmara Denizi ve Yeni İstanbul Boğazı’nı görme fırsatı yakalayacak.

HER ZEVKE HİTAP EDİYOR

Aile öncelikli yaşam sunulan projede; 2+1, 3+1, 4+1 ve teraslı dairelerden oluşan 532 konut yer alıyor. Her zevke hitap eden, modern mimarisiyle kalite ve konfora önem veren ailelerin taleplerine cevap verecek şekilde tasarlanan Bizim Evler 7’de, 2+1 daireler 507 bin TL’den başlıyor. En güzel aile ortamı ve komşuluk ilişkilerine sahip Bizim Evler 7, zengin sosyal donatı alanlarıyla da dikkat çekiyor. Geniş peyzaj ve sosyal hayat alanlarına sahip projede; kapalı yüzme havuzu, çocuk havuzu, sauna, buhar odası, Türk hamamı, fitness salonu, hobi odaları, mini futbol sahası, basketbol, voleybol sahaları, tenis kortu ve mescit bulunuyor. Projede ayrıca; çocuk oyun bahçeleri, anaokulu, yürüyüş yolları, kameriyeler ile site sakinlerinin çeşitli etkinliklerle bir araya gelebileceği toplantı salonu ve göl kafe yer alıyor. Aidatların minimum seviyede tutulacağı projede, İhlas Yapı, 365 gün açık tutulan satış ofisinde konut alıcılarına kesintisiz hizmet veriyor.