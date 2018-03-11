Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Belgrad Ormanlarına komşu konumu, şehir merkezine yakınlığı ve sunduğu konfor ile bir adım öne çıkan Vadikoru ofis blokları, zarif ve modern mimarisiyle Ayazağa bölgesinde prestijli iş ve yaşam projesi olarak konumlanıyor.

Üç blok konutta 242 daire, 2 blok ofiste 84 adet bağımsız ofis ve 12 ticari ünitenin bulunduğu projenin inşasına hızla devam ediliyor. Avrupa Gayrimenkul Ödülleri’nde ‘En İyi Ofis Mimarisi’ dalında ödüle layık görülen Vadikoru ofis bloklarında, ofisler 133 metrekare ile 1.200 metrekare arasında değişen aralıklarda inşa ediliyor.



ESNEK ÖDEME SEÇENEKLERİ

Invest İnşaat tarafından esnek ödeme planı sunulan Vadikoru ofis projesinde; yüzde 40 peşinat ile 24 ay, yüzde 50 peşinat ile 36 ay vade farksız ödeme seçenekleri yatırımcıya sunuluyor. Anlaşmalı bankalarla da uygun oranlı kredili ödeme seçeneği sunan Invest İnşaat; ofisleri 1 milyon 400 bin TL ile 3 milyon 200 bin TL arasında değişen fiyatlarla alıcılara sunuyor. Vadikoru’nun ofis blokları; geniş cam yüzeyleriyle hem manzaranın keyfine varılmasına imkân verecek şekilde hem de güneş ışığının daha çok içeriye girmesini sağlayarak çalışan mutluluğu ve verimliliğe odaklanıyor. 84 adet bağımsız ofisin yer aldığı proje, 3 tarafı Belgrad Ormanı’yla çevrili İstanbul’un yeşilini ve konforunu ofis hayatında da yaşanmasına imkân sağlayacak.



HAVARAY HATTI İLE METRO BAĞLANTISINA SAHİP

İstanbul’un iş merkezi olarak öne çıkan Maslak’ın komşusu konumundaki Ayazağa’da yer alan Vadikoru; Invest İnşaat’ın da yatırımcısı olduğu Havaray hattı ve Vadistanbul AVM’nin yanı başında, Dekovil Hattı’nın yanında, Türk Telekom Stadyumu ve Seyrantepe Metrosuna 1 kilometre, Maslak’a 3 kilometre, İstinye sahiline 5 kilometre, Göktürk’e ise 7 kilometre uzaklıkta yer alıyor.