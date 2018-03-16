Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Toplantıda konuşan Emma Uluslararası Yatırımlar CEO’su Maad Ehsan Abduljawad; Maslak 1453’ten kazandıkları ile Türkiye’deki yeni yatırımları için fon oluşturacaklarını vurguladı. Abduljawad “Türkiye’de yatırımlarımız devam edecek. Zamanı gelince onları da açıklayacağız” dedi. Ağaoğlu Şirketler Grubu Genel Müdür Yardımcısı Okay Dikmen de; “Emma, 2013 yılında ülkemize güvendi ve yatırım yaptı. Biz de kendilerine her konuda destek vereceğimi söyledik. Satışlardan komisyon almayacağız. Sadece satış organizasyonunda destek vermek üzere yanlarındayız” diye konuştu.

CİRO HEDEFİ 657 MİLYON TL

B3 blokta metrekare birim fiyatlarının ortalama 9 bin 700 TL olduğunu belirten Dikmen “Bizim Maslak 1453’ün satışlarına 2012 Kasım’da 4 bin TL’den başladık. Bugün metrekare birim fiyatları ikinci elde 12 bini buldu” bilgisini verdi. Dikmen, Emma’nın satışa çıkan bloktan 657 milyon lira ciro beklediğini de sözlerine ekledi. Satışa çıkan Maslak 1453 B3 blokta toplam 322 adet konut yer alıyor. Stüdyodan 4+1’e kadar farklı seçeneklerin bulunduğu projede daire fiyatları 550 bin TL ile 3 milyon TL arasında değişilik gösteriyor. Yüzde 0,98 faizle 120 aya kadar banka kredisinin de kullanıldığı Maslak 1453’te konut teslimleri hemen yapılıyor.