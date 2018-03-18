Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tavan yüksekliği 3 metrenin üzerinde olan 105 Güneşli projesinde fiyatlar 360 bin TL’den başlıyor. Seramik kaplı dış cephesi ve tüm birimlerde bulunan Fransız balkonları ile dikkat çeken projenin teslimleri bir yıl içerisinde gerçekleştirilecek.

Lobi yanında yer alan kütüphane ile tasarım anlayışına yeni bir boyut kazandıran 105 Güneşli projesinin teras bölümü sosyal donatı alanı olarak ayrıldı. Bu alanda oturma alanları, açık hava sineması gibi seçenekler bir arada sunuluyor.

Yapımına devam edilen Metro hattının iki durağına da yürüme mesafesinde konumlandırılan 105 Güneşli, Atatürk Havalimanı ve çevresinde bulunan AVM’lere yakınlığıyla da dikkat çekiyor.