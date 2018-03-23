Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Altıncı ay da yüzde 15, 12, 24 ve 36’ıncı aylarda yüzde 7 vade farksız Sur Yapı bünyesinde ödeme alınıyor. Kalan tutarı ise Sur Yapı bünyesinde 48 ay sabit vade farksız taksite bölünüyor.

Daire fiyatları 214 bin TL’den başlıyor. Projelerin bulunduğu lokasyona göre fiyatlar değişiklik gösteriyor. Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, Nesiller Boyu Yatırım Kampanyası ile konut almak isteyenlere cazip fırsatlar sunduklarını söyledi. Maliyetlerde ortalama yüzde 22’lik bir artış yaşandığına dikkati çeken Elmas “Ancak sektör henüz bunu satış fiyatlarına yansıtamadı. Bu kampanyayı düzenleyerek konut almak için en uygun zamandan konut alıcılarının yararlanmasını istedik” ifadelerini kullandı. Elmas, 2018’in ilk kampanyasını baharın güzel günleriyle birlikte başlatmak istediklerini dile getirdi.