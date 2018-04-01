Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde bugüne dek 80 bin konut inşa eden KİPTAŞ, orta ve dar gelirli vatandaşlara yönelik geliştirdiği Silivri Konutları 3. Etap projesine vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken başvurular devam ediyor. Sadece evi olmayanların müracaat edebileceği proje için 2 günde 1500’ün üzerinde başvuru alan KİPTAŞ, projede daireleri 195 bin TL’den başlayan fiyatlarla ilk kez ev sahibi olacak vatandaşlara sunuyor.



YÜKSEK KALİTE, UYGUN FİYAT VE CAZİP ÖDEME İMKÂNLARI SUNULUYOR

173 bin 606 metrekarelik alan üzerinde 1.508 konuttan oluşacak Silivri Konutları 3. Etap’ta deniz manzaralı 2+1 ve 3+1 daire seçeneklerine yer veriliyor. Orta ve alt gelir grubuna yönelik geliştirilen projede 92 metrekare 2+1 daireler 195 bin TL’den, 112 metrekare 3+1 daireler 215 bin TL’den satışa sunuluyor. Projede 36 ay vade farksız ödeme seçeneğinin yanı sıra yüzde 20 peşinat, 120 aya kadar banka kredili taksit imkanı da sağlanıyor. Site sakinlerinin tüm ihtiyaçları düşünülerek tasarlanan Silivri Konutları 3. Etap projesinde; geniş peyzaj alanlarının yanı sıra çocuk oyun alanları, spor sahası, cami, sağlık ocağı, okul ve prestijli ticari alanlara da yer veriliyor.



ZENGİN SOSYAL DONATI ALANLARI...

KİPTAŞ, İstanbul sınırları içerisinde hiç evi olmayan vatandaşların uygun fiyat ve ödeme şartlarıyla ev sahibi olmasını sağlamak amacıyla, bu kez İstanbul’un yeşili ve deniziyle hem yazlıkçıların hem de oturumcuların tercih ettiği bölgesi Silivri’de Silivri Konutları 3. Etap’ı hayata geçirecek. Estetik mimarisi, deniz manzaralı daireleri ve birinci sınıf malzeme kalitesiyle sosyal konut algısının yeniden inşa edileceği Silivri Konutları 3. Etap projesi, bölgenin sembol projelerinden biri olacak. Proje, gerek konumu gerekse konforlu yaşam alanları ve zengin sosyal donatılarıyla bölgedeki değişime öncülük edecek nitelikte. Sosyal konut projelerinde engelleri kaldıran KİPTAŞ, Silivri Konutları 3. Etap’ta 99 adet 2+1 giriş kat daire için engelli vatandaşlarımıza müracaat önceliği veriyor. Projede zemin kat daireler ihtiyaca uygun olarak tasarlanarak teslim edilecek.



ULAŞIM AVANTAJINA SAHİP

167 bin 800 metrekarelik inşaat alanına sahip Silivri Konutları 3.Etap, son derece cazip bir noktada yer alan lokasyonuyla İstanbulluların tercih ettiği gözde yaşam alanları arasında yer alacak. E-5 Otoyoluna yakın konumu ve TEM Otoyoluna 5 dakika uzaklıktaki mesafesiyle her yere kolay ulaşım imkanı sunan Silivri Konutları 3.Etap’ta teslimler 24 ay sonra yapılacak.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

KİPTAŞ, Silivri Konutları 3. Etabından konut sahibi olabilme şartlarını belirledi. Buna göre konut sahibi olacaklarda; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, reşit olması, İstanbul ilinde üzerine kayıtlı konut olmaması şartı aranacak. Alıcılar, konut taleplerini 18 Nisan’a kadar ön müracaat sistemiyle yapabilecek. Müracaatlar konut adedinden fazla olduğu için müracaat edenler arasında 28 Nisan Cumartesi günü Noter huzurunda yapılacak kura çekilişi ile hak sahibi belirlenecek.