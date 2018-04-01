Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2+1, 3+1 ve 4+1 daire seçeneklerinin yer aldığı proje, mimari tasarımı, geniş daireleri ve cazip ödeme seçenekleriyle öne çıkıyor. Sahil hattıyla, E-5 Otoyolu’na yakınlığıyla, Metro, Metrobüs, deniz otobüsü, Avrasya Tüneli ve Marmaray gibi tüm toplu ulaşım akslarının merkezinde yer alan Locamahal Veliefendi projesi; sahil - E-5 arasında yer alan konumuyla yatırımcılara büyük avantaj sağlayacak. Kazançlı bir gelecek vadeden projede; 2+1'ler 665 bin TL’den, 3+1'ler 1 milyon 383 bin TL’den ve 4+1'ler daireler 1 milyon 500 bin TL’den başlayan fiyatlarla yatırımcılara sunuluyor.