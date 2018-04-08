Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başta Körfez ülkeleri olmak üzere yabancı yatırımcıların gayrimenkul yatırımında talebini çeken Türkiye, yapılan yeni uygulamalarla birlikte bu alandaki konumunu güçlendirmeye devam ediyor. Yabancı yatırımcıların gayrimenkul yatırımında sağlanan teşvik edici uygulamalara ek olarak özel sektörün kurduğu güçlü bağlantılar ve tanıtım faaliyetleriyle birlikte ilginin artırılması sağlanıyor. Bu yıl 28 - 29 Nisan’da 12.si düzenlenecek Gayrimenkul Fuarı ve Arap – Türk Zirvesi’ne de Körfez bölgesinden rekor katılım bekleniyor.

Suudi – Türk İş Konseyi Başkanı Mazen Ibrahim Rajab, Cidde Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Ziad Bassam ve Y&D Real Estate Group Başkanı Younus Inayat’ın öncülüğünde toplam büyüklüğü 22 milyar dolar büyüklüğü aşan firmanın yöneticileri ile 500’ün üzerinde yabancı yatırımcı, 28 – 29 Nisan’da İstanbul’da düzenlenecek Arap – Türk zirvesine katılacak.