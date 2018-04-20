Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

9 bine yakın başvuru alan KİPTAŞ, 28 Nisan Cumartesi, noter huzurunda yapılacak kura çekilişi ile hak sahiplerini belirleyecek. 195 bin TL’den başlayan fiyatlarla alıcılara sunulan projede, 99 adet 2+1 giriş kat daire, engelli vatandaşlar için ayrıldı. KİPTAŞ Genel Müdürü İsmet Yıldırım; “20 günde almış olduğumuz yaklaşık 9 bin başvuru, sosyal konut projelerine daha da ağırlık vermemiz gerektiğini gösterdi. Silivri Konutları 3. Etap projemiz sahil hattıyla, E-5 ve TEM Otoyolu’na yakınlığıyla, konut sahiplerine ulaşım avantajı da sağlayacak” dedi. Silivri Konutları 3. Etap’ta deniz manzaralı 2+1 ve 3+1 daire seçeneklerine yer veriliyor. 92 metrekare 2+1 daireler 195 bin TL’den, 112 metrekare 3+1 daireler 215 bin TL’den satışa sunuluyor. 36 ay vade farksız ödeme seçeneğinin yanı sıra; yüzde 20 peşinat, 120 aya kadar banka kredili taksit imkânı da sağlanıyor.

Yılda 500 bin dönüşüm şart

Yapı sektörü için “özel sektör - devlet buluşması” niteliği taşıyan Türkiye İnşaat Teknolojileri Yapı Fuarı, Ankara’da başladı. Açılışta konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan “Dönüşüm konusunda gidilecek çok yol var. Şu anda 7,5 milyon konutun depreme dayanıklı hâle getirilmesi elzemdir. Bu bağlamda kentsel dönüşümü hızlandırmak gayreti içerisindeyiz. Yılda 500 bin konutu dönüştürmeyi hedefliyoruz” dedi. Yapı sektörünün, inşaat sektörüne malzeme girdisi sağladığını söyleyen Ceylan, bazı projelerde ithal yapı malzemesi oranının yüksek olduğunu, yerli malzeme kullanan şirketlere daha fazla teşvik verileceğini ifade etti.