Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TOKİ Başkanı Ergün Turan, açık artırmanın 14 Mayıs Pazartesi günü saat 14.00’te TOKİ’nin Ankara Bilkent’teki merkezinde ve TOKİ İstanbul Hizmet Binası’nda yapılacağını, açık artırmaya internetten de teklif verilebileceğini belirtti. Turan, taşınmazları yüzde 25-50 peşin 12, 60, 120, 180 ay vade seçenekleriyle açık arttırmaya sunacaklarını, vatandaşların kira öder gibi dükkân ve konut sahibi olacağını kaydetti. Konut projelerinde esnaf ve yerel yönetimlerin talebi doğrultusunda, şehir ekonomisine ve istihdama katkı sağlayacak dükkanlar inşa ettiklerine vurgu yapan Turan; alt ve orta gelir grubundakilere yönelik konut üretimine finansman sağlamak için, açık artırma yöntemiyle iş yerlerini satışa sunduklarını ifade etti. İş yerleri; Adıyaman, Ankara, Balıkesir, Bursa, İstanbul, Karabük, Kocaeli, Malatya, Niğde, Ordu, Sakarya ve Trabzon’da bulunuyor. Konutlar ise; Aksaray, Bolu, Erzurum, Karabük, Kayseri, Kırşehir, Konya, Manisa, Samsun, Şanlıurfa ve Trabzon’da yer alıyor. Açık artırmaya ilişkin bankacılık hizmetlerinin Halk Bankası ve Ziraat Bankası tarafından yürütüleceğini belirten Turan, “Başvurular, teminatlar ilgili bankaların tüm şubeleri aracılığı ile kabul edilecektir. Ayrıca, açık artırma (teklif alma) gününde de başvuru kabul edilecektir” açıklamasını yaptı.