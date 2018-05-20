Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bu kararın hemen arkasından ofis ve dükkan gibi ticari ünitelerde de KDV oranı yüzde 8’e çekildi. İNDER (İstanbul İnşaatçılar Derneği) Başkanı Nazmi Durbakayım, konuttan sonra ticari alanlarda da yapılan KDV indirimiyle birlikte kampanya sürecinde elde edilecek cironun 9 milyar lira seviyelerine çıkacağını söyledi. Durbakayım, “Özellikle dünyanın finans merkezi olarak adlandırılan İstanbul'da yoğunlaşan ofis yatırımlarındaki durgunluğun aşılmasında çok önemli bir hamle oldu. Diğer taraftan yüzde 0.98 faiz, yüzde 20 indirim ve yüzde 5 peşinattan oluşan GYODER, İNDER ve KONUTDER kampanyasındaki yoğun ilgi ve artan satışları göz önünde bulundurduğumuzda; kampanyaya katılan 41 markalı konutun hedeflediği yaklaşık 3 milyar liralık satış rakamının 8-9 milyar liraya çıkacağını düşünüyoruz” dedi.