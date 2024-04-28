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İlk arsam projesinde teslimatlar başladı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İlk arsam projesinde teslimatlar başladı

Emlak Haberleri  / Türkiye Gazetesi

TOKİ tarafından 2022 yılında başlatılan “İlk Evim Arsa” projesinde teslimatlar başladı.

NECMİ ÇİÇEKÇİ'NİN HABERİ - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından gerçekleştirilen “İlk Evim Arsa” projesinin konut imarlı arsa başvurularının ardından kuralarla hak sahipleri belirlenmişti. 2022’de start veren proje büyük bir talep görürken, uygun fiyatlarla konut ve arsa sahibi olma fırsatını yakalayan vatandaşlar, projeyle ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Kuraların çekilmesinin ardından yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle süreç yavaş da olsa ilerliyor. Hak sahiplerinin, “Arsa çıktı ama ne zaman sözleşme süreci başlayacak?” sorusu karşılık bulmaya başladı.

TARİHLER NETLEŞTİ

TOKİ tarafından 2022 yılında başlatılan “İlk Evim Arsa” projesinde müşterek arsalar için imza süreci resmen başladı. Proje süreciyle ilgili vatandaşların yakın takibi sonuç getirdi. Kurada arsa çıkan kişilerin süreci merakla beklediği kampanyada konut imarlı arsalar için teslim tarihleri de netleşti. Bu noktada ilk adım Kütahya’dan geldi. Kütahya’da proje arsasının Millî Emlak Genel Müdürlüğünden TOKİ’ye devrinin ardından parselleme işlemleri yapıldı. 1.000 adet müstakil arsa ve 160 müşterek arsa hissesi için Millî Emlak Genel Müdürlüğü tarafından, 2 milyon 61 bin 40 metrekarelik arsanın TOKİ’ye devri yapıldı.

SÜRECİ HIZLANDIRACAĞIZ

Gelinen noktayla ilgili bilgi veren AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, Kütahya merkezde hak sahipliği belirleme kurasının 22 Mart 2023 tarihinde, hisseler için arsa belirleme kurasının ise 24 Mart 2023 tarihinde çekildiğini ifade etti. Önsay “Müşterek arsalar için sözleşmeler imzalanıyor. Müstakil arsalar için de çalışmalar devam ediyor. Sürecin 2-3 ay içinde tamamlanıp sözleşme imzalama noktasına gelinmesi için çalışmalar hızla devam ediyor” diye konuştu. Sürecin önümüzdeki dönemde daha da hızlanması gerektiğini vurgulayan Mustafa Önsay “İnşaat firmaları harekete geçti. Ekonomiye de katkısı olacak. Bu proje, sektörü canlandıracak. Kütahya’nın buna ihtiyacı var” dedi.

Düzenleyen:  - Emlak
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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