Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

GYODER’in, Türk Ekonomi Bankası (TEB) katkılarıyla hazırladığı raporda, yaşanan kur artışının yabancıların konut alımında olumlu etki oluşturduğu ve senetli satışların artışa geçtiği vurgulandı.

Gayrimenkul firmalarının, başlattıkları kampanyalarla alıcılara kendi finansman modelleriyle vade farksız ve uzun vadeli seçenekler sunması senetle yapılan satışlara ilgiyi artırdı. Senetli satışlar 2018 yılının ilk çeyreğinde %35,5 dolayında gerçekleşti. Senetli satışların artmasında önemli rol oynayan unsurlardan biri konut kredi faizlerindeki artış oldu. 2018’in ilk çeyreğinde yaşanan faiz artışı, konut alımını zorlaştırarak konut piyasasının daralmasına neden oldu. Maliyet artışları ise satış fiyatlarına son derece sınırlı ölçüde yansıdı. Yüklenicilerin, maliyetleri önemli ölçüde kendilerinin üstlendiği görüldü.

Markalı konutlardaki satışların yüzde 6’sı yabancı yatırımcılara yapıldı. 2018 yılı 1. çeyrek döneminde yaşanılan kur artışı, yabancıların markalı konut alımında olumlu etki oluşturdu. 2017 yılının son çeyrek döneminde %3,7 olan yabancılara markalı konut satış oranı 2018 yılının ilk çeyreğinde %6,1 düzeyine ulaştı.

FİYAT BALONU YOK

Türkiye genelinde ortalama konut fiyatlarında, Ocak 2013 ile Ocak 2018 arasında, reel olarak %45,49 oranında artış yaşandı. Bu oran 5 yıllık enflasyonla da uyumlu seyretti.