Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uluslararası alanda on binin üzerinde katılımın gerçekleştiği A Design Awards’ ta “İç Mekan ve Sergi Tasarımı” kategorisinde Avrupa Konutları Yamanevler Satış Ofisi ve “Mimari, Bina ve Yapı Tasarımı” kategorisinde Beş Telsiz İş Ortaklığı Zeytinburnu Satış ofisiyle “Gold A’ Design Award” ödülünü kazandı.

İtalya’da düzenlenen tasarım ödüllerine 4 projeyle katılan Arkiteam Mimarlık 4 projesinde de ödüle layık görüldü. “İç mekan ve Sergi Tasarımı” kategorisinde Arıcılar İş Ortaklığı Arıcılar satış ofisi ile “Silver A’ Design Award” ve tasarladığı ofis katı ile “Bronze A’ Design Award” ödüllerini de aldı.



SEDA DÜNDAR; “MARKALI KONUT PROJELERİNİN İÇ MİMARİ ÇÖZÜM ORTAĞIYIZ”

Arkiteam Mimarlık Kurucu Ortağı Seda Dündar; “Tasarladığımız her projeyi kendi alanında örnek teşkil edecek bir konseptte oluşturuyoruz. Bu yaklaşımımızla hayata geçirdiğimiz projelerimizle de henüz üçüncü yılımızda İtalya ve Amerika’dan toplam yedi ödül aldık. Mimari ve iç mimari tasarım alanında ülkemizin uluslararası platformlarda daha iyi noktalara gelmesini istiyoruz. Arkiteam Mimarlık olarak bizler de bu hedef doğrultusunda üzerimize düşen sorumluluğun bilinciyle tasarımlarımızı hayata geçiriyoruz. Bu yaklaşımla oluşturduğumuz tasarımlar da beraberinde ülkemize ödüller getirme imkanı sağlıyor. Bu anlamda kuruluşumuzun üçüncü yılında ülkemize uluslararası alandaki prestijli tasarım ödüllerinden getirmiş olmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.