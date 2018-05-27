Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hükûmetin konut alımını kolaylaştırmaya yönelik hayata geçirdiği teşvik paketi sektöre büyük hareketlilik katarken gayrimenkul sektörü de başlattığı cazip kampanya ile hükûmetin attığı bu adıma destek verdi. Sektörün önde gelen derneklerinden GYODER, KONUTDER, İNDER ve özel sektör girişimleriyle yaklaşık 50 firma, 150’nin üzerindeki projede başlattığı yüzde 20 indirim avantajı konut alıcılarını satış ofislerine yönlendirdi.

Konut piyasasını canlandırmaya yönelik hükûmetin hayata geçirdiği teşvik paketiyle;

¥ 150 metrekare ve üzerindeki konutlarda KDV oranı yüzde 18’den yüzde 8 indi.

¥ Tapu harcı yüzde 4’ten (alıcı 1,5 - satıcı 1,5) yüzde 3’e düşürüldü.

¥ 1,23 – 1,30 bandında olan aylık konut kredi faiz oranı 0,98’e çekildi.

Gayrimenkul sektörü de 150’nin üzerindeki projede yüzde 20 indirime gitti. 15 Haziran’a kadar devam edecek kampanyadan yaklaşık 9 milyar liralık satış hedefleniyor.

DEV KAMPANYA’DA BİZİM EVLER PROJELERİ BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR

Yüzde 20 fiyat avantajıyla taşınmaya hazır daireleri konut alıcılarına sunan İhlas Yapı’nın Bizim Evler projelerine yatırımcının yoğun ilgisi devam ediyor. Bizim Evler markasıyla Ispartakule’yi zirveye taşıyan İhlas Yapı, bölgedeki projeleriyle konut alıcılarının ilk tercihleri arasında yer alıyor.