Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Maksimum kullanılabilir alanlar sunacak şekilde geliştirilen projede 1+1, 2+1 ve 3+1 daire seçenekleri yer alıyor. 72 metrekare ile 142 metrekare arasında değişen büyüklüklere sahip projede 1+1 konut fiyatları 484 bin TL’den başlıyor. Gayrimenkul yatırımcılarının en gözde noktaları arasında yer alan Luxera Bahçelievler; bünyesindeki 100 konut ve 4 bin metrekare ticari alanla bölgenin örnek projesi olmaya hazırlanıyor.



Esnek ödeme seçeneklerine sahip

Luxera Gayrimenkul, şirket bünyesinde vade farksız 84 ay ödeme seçeneğine ek olarak 0,49 orana 120 aya kadar kredilendirme imkanı sağlarken ayrıca peşinatı teslimde ödeme avantajı da sunuyor.

Kişiye özel alternatifli ödeme seçeneklerinin yer aldığı Luxera Bahçelievler’de; ‘Şimdi al 1 yıl sonra öde’ imkanının yanı sıra peşin ödemelerde yüzde 20 fiyat avantajı sağlıyor. Ulaşım açısından avantajlı bir konumda yer alan Luxera Bahçelievler, toplu taşıma imkanlarının yer aldığı İstanbul’un en işlek ulaşım aksı E-5’e, Basın Ekspres Yolu’na, Sağlık Kurumları, Eğitim Kurumları ve AVM’lere yakınlığı ile dikkat çekiyor. Projede teslimler Ağustos 2019’da yapılacak.