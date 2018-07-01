Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İmar barışının, Türkiye’de sayısı 13 milyona yaklaşan ruhsatsız yapının imar ve ruhsat sorununa çözüm getireceğini belirten GYODER Başkanı Feyzullah Yetgin, “İmar Barışı Türkiye için kangren olmuş bir sorunu ortadan kaldıracak. Türkiye’de dönüştürülmesi gereken yaklaşık 7,5 milyon konut var. Yılda 500 bin adet konutu dönüştürürsek, dönüşümü 15 yıl gibi bir sürede tamamlarız. Bunun için zaman kaybetmeden bu problemi el birliğiyle atlatmamız gerekiyor. Bu çalışma aynı zamanda vatandaşların sorunlarını ortadan kaldırırken, elde edilen gelirde kentsel dönüşüme hız kazandıracak” dedi.

Türkiye'de imara aykırı yapılardan kaynaklanan sorunu uzun süren çalışmaların ardından imar barışı ile çözüme kavuşturduklarını belirten Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mücahit Demirtaş, “Hem bayram, hem seçim atmosferi nedeniyle çok fazla duyurusunu yapamadık. Ancak şimdiden 3 milyona yakın kişi sisteme giriş yaptı, 1 milyon 300 binin üzerinde de başvuru yapıldı. İmar barışı kapsamında verdiğimiz yapı kayıt belgesi ile vatandaşın yıkım endişesini ortadan kaldırıyoruz. Su, elektrik ve doğalgaz bağlatmak isteyenlere, bu belge ile imkan sağlıyoruz. Belediyenin, imar kanunu kapsamında alınmış yıkım kararları ile tahsil edilemeyen idari para cezalarını da iptal ediyoruz. Bu konularda başvuran vatandaşlarımızla hemen barışıyoruz. Vatandaşlarımız İstanbul’da 39 ilçede 40 noktada imar barışı merkezlerinden, bakanlığımızın web sitesinden detaylı bilgi alabiliyor” dedi.