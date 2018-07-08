Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

KİPTAŞ, Kartal Yukarı Mahallede bulunan araziye 530 konut ve 30 ticari alanın yer alacağı Kartal kentsel dönüşüm projesini başlatacak. Yaklaşık 20 bin 474 metrekare arazi alanı üzerine inşa edilecek projenin bedeli 163 milyon 496 bin 485 lira tutarında

belirlendi.

Kartal kentsel dönüşüm projesi 3 bloktan oluşacak. 23 katlı A Blok, 20 katlı B blok ve 16 katlı C blok olmak üzere inşa edilecek projede 1+1, 2+1 ve 3+1 konut tiplerine yer verilmesi planlanıyor. KİPTAŞ, Kartal kentsel dönüşüm projesinde; 172 adet 1+1, 252 adet 2+1, 252 adet 3+1 ve 30 adet ticari alana yer verecek. Ayrıca projede 584 araçlık kapalı ve 6 araçlık açık olmak üzere toplam 590 araçlık otopark projesi de yer alıyor.

KİPTAŞ, Kartal dönüşüm projesini 36 ay gibi bir sürede bitirmeyi planlanıyor.