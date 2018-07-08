Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birbirini görmeyecek şekilde dizayn edilen villalar, yüzme havuzunun yanı sıra zengin sosyal donatı alanlarıyla dikkat çekiyor. Muhafazakâr aileler için tasarlanan bu konsept, tatilciler tarafından büyük ilgi görüyor. Marmaris, Bodrum gibi Türkiye’nin en gözde tatil beldelerinde de hizmet veren Elçi Tur; Alya Piynar Villa, Alya Villa Butik ve Alya Sierra villalarında tatil yapmanıza imkân tanıyor.

Türk turizmine katkı sağlamak amacıyla yeni yatırımlara devam edeceklerini belirten Elçi Tur Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Başarır; “Sektörde villa konseptli tatili geliştirmek adına çalışmalarımızı hızlandırdık ve muhafazakâr kesime yönelik yeni villalar açtık. Alya Sierra Villamız Türkiye’nin gözde tatil beldesi Bodrum Torba’da yer alıyor. Bu bölge Ege’de seçkin bir lokasyon. Sierra Hills Villa, 10 bin metrekare üzerine kurulmuş, 12 adet lüks villadan oluşuyor. Villalarımız; 3+1 ve 4+1 tipte olup lüks bir konfora sahip. Butik villa otelimiz yeşil yamaçlardan Torba koyuna bakıyor.” dedi.

Muhafazakâr tatil villalarını özellikle Türk, Arap ve Avrupalı turistlerin tercih ettiğini ifade eden Tahir Başarır, marketing çalışmalarına da önemli katkı sağladıklarını sözlerine ekledi.