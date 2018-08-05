Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Temmuz 2018 İnşaat Sektörü Analizini açıkladı. 120 üyesiyle Türkiye’deki taahhüt işlerinin yüzde 70’ini, yurtdışında yapılan işlerin ise yüzde 90’ını gerçekleştiren Türkiye Müteahhitler Birliği, “Yeni Sistem, Yeni Dönem, Yeni Beklentiler” başlıklı Temmuz 2018 analizinde, küresel ve ulusal ekonomik göstergeler ışığında sektörle ilgili tüm verileri değerlendirdi. Bu yılın ilk altı ayında 9,2 milyar dolar tutarında proje üstlenildiği belirtilen analizde önümüzdeki dönemde, Türk müteahhitlik firmalarının referanslarının güçlü olduğu Suudi Arabistan, Cezayir, Türkmenistan gibi pazarlardaki yatırım ortamı ve finansman koşullarına olumlu yansıması bekleniyor denildi.

Rusya’nın yanı sıra, Sahra Altı Afrika başta olmak üzere potansiyel pazarlardaki fırsatlar da göz önüne alındığında, 2018 yılında yurtdışında üstlenilen yeni proje bedelinin yeniden 20 milyar dolar bandına ulaşabileceği öngörülüyor.