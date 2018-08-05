Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kocaeli’nin en gözde projesi Kavanya Koru’yu 220 milyon TL yatırımla satışa sunan Kavanlar, konut alımını kolaylaştırmaya yönelik projede yaz dönemine özel kampanya başlattı. Farklı tipte 250 konutun yer aldığı ‘Koru’ etabında yatırımcılara 60 ay 0 faiz fırsatı sunan Kavanlar, yüksek yatırım potansiyeline sahip projede 1+1 daireleri 200 bin TL’den başlayan fiyatlarla yatırımcılara sunuyor.



FERAH LÜKS DAİRELER

Modern mimarisiyle bölgeye değer kazandıran ve aile öncelikli yaşam anlayışı ile hayata geçirilen Kavanya Koru’da; 1+1, 2+1 ve 3+1 olmak üzere 50 bahçe dubleksi, 50 çatı dubleksi ve 150 standart daire yer alıyor. Projede daireler, 72 metrekare ile 155 metrekare arasında değişiklik gösteriyor. Zengin sosyal yaşam alanlarıyla keyifli bir site hayatı sunulan Kavanya Koru’da; yürüyüş alanları, çocuk oyun alanları, açık spor tesisleri, süs havuzları, fitness, sauna, çocuklar ve büyükler için açık havuzlar bulunuyor.



LOKASYON AVANTAJI SAĞLIYOR

İstanbul’un Anadolu’ya açılan kapısı Kocaeli’de yükselen proje; otoyolların, köprülerin, kavşakların ve raylı sistemlerin çevrelediği bir bölgede yer alıyor. İnşa çalışmalarının devam ettiği Kavanya Koru’da teslimler 2020’de yapılacak.