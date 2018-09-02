Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TOKİ tarafından hasılat paylaşım modeli ile Sefaköy - Florya aksında E5 Otoyolu’na tam cephe konumundaki arsa ihalesini kazanan Torkam İnşaat, E5 Otoyolu’na tam cepheli Torkam E5, lansman öncesi 5 yıl vade farksız ödeme avantajıyla satışa sunuldu. Sefaköy – Florya hattının en değerli noktalarından biri olan ve inşa çalışmaları tüm hızıyla süren projede 234 rezidans, 117 ofis ve 310 adet cadde mağazası yer alıyor. Kapısına gelecek metro durağı ile Metrobüs, otobüs ve minibüs gibi toplu ulaşım hatlarının merkezinde yükselen proje, konut alıcılarına emsalsiz bir yatırım fırsatı sunuyor. Rezidans daireleri, ofis ve mağazalarıyla tüm bölgenin yeni merkezi olarak geliştirilen proje, Millet Bahçesi projeleri kapsamında yakın bir dönemde dönüş-türülecek Atatürk Havalimanı’nın tam karşısında yer alıyor.

DERELİ: YATIRIM DEĞERİ YÜKSEK BİR PROJE KAZANDIRIYORUZ

Torkam E5 ile iş ve yaşam standartlarını zirveye taşıyacaklarını belirten Torkam İnşaat İcra Kurulu Başkanı Mahmut Dereli “İstanbul’un can damarı E5 otoyoluna tam cephe Sefaköy&Florya aksında prestijli bir projeye imza atıyoruz. Rezidans, ofis ve ticari alanlardan meydana gelen Torkam E5 projemizde müşterilerimize sunduğumuz en büyük ayrıcalık lokasyon. Projemiz; yapımına başlanılan günde 700 bin kişinin kullanacağı Metro, 785 bin kişinin kullandığı metrobüs, otobüs ve minibüs gibi toplu ulaşım ağlarının merkezinde yer alıyor. Günde yüz binlerle ifade edeceğimiz yoğun yaya sirkülasyonu ile ulaşımın transfer merkezi noktasında yer alan projemiz; yakınında yer alan üniversiteleri, kamu ve özel sektör binaları ile yüksek yatırım potansiyeli taşıyor. Bölgesine ve yatırımcısına her geçen gün değer kazandıracak Torkam E5 projemizle iş ve yaşam standartlarını zirveye taşımayı amaçlıyoruz” dedi.