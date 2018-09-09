Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaba inşaatın tamamlandığı proje 190 adet bağımsız bölüm ve 14 adet mağazadan oluşuyor. 8’nci katından itibaren adalar manzarasına hakim ofis ve daireler 64 metrekare ile 374 metrekare arasında değişiklik gösteriyor. Ofis ve konut alanlarının metrekare fiyatı 6 bin 900 TL ila 14 bin TL arasında değiştiği Bumerang Kartal'da teslimler Aralık 2019'da yapılacak. Bumerang Kartal projesinin kapanmaz Adalar manzarasına sahip daireleri ve ofisleri, krediye uygun, yüzde 1 KDV avantajları ile şirket bünyesinde yüzde 40’ı peşin, geri kalan yüzde 60’ı proje bitiş tarihi olan, Aralık 2019'a kadar 0 komisyon ile vadelendiriliyor.