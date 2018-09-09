Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

28 Şubat – 2 Mart 2019 tarihleri arasında Harbiye’de yer alan ‘İstanbul Kongre Merkezi’nde kapılarını açacak Çatı ve Cephe Malzemeleri ve Teknolojileri Fuarı, çatı ve cephe sektörleri için global ölçekte ihtisas fuarı olmayı amaçlıyor. Fuarda; müteahhitler, site, apartman, organize sanayi bölgeleri yöneticileri, üreticiler, kullanıcılar, ithalatçılar, bayiler, mühendisler ve uygulayıcılar bir araya gelecek. ÇATIDER, fuarda zengin içerikleriyle sektörel bilgi paylaşımına imkan sağlayacak bir platform oluşturmayı hedefliyor.