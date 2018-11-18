Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

Başakşehir, Kayaşehir, Hoşdere, Baruthane ve Çırpıcı Millet Bahçelerine komşu olan; Locamahal Veliefendi, Sea Pearl Ataköy, Yalı Ataköy, Avrupark Hayat ve Avrupa Konutları Başakşehir projeleri konut alıcılarından yoğun ilgi görüyor.

Locamahal Veliefendi

465 bin metrekare alana kurulan Çırpıcı Millet Bahçesi'nin komşusu Locamahal Veliefendi KİPTAŞ teminatıyla Zeytinburnu Veliefendi’de yükseliyor. Zeytinburnu sahiline 800 metre mesafede bulunan projede 20 blokta 1.262 konut yer alıyor. Proje, 36 bin metrekare arsa alanına sahip. Locamahal Veliefendi projesinde; 119 ila 128 metrekare 2+1'ler, 154 ila 178 metrekare 3+1'ler, 195 ila 208 metrekare 4+1 konut tipleri bulunuyor. Projede teslimlerin 2020 yılının Aralık ayında yapılması planlanıyor.

Yalı Ataköy

Özyazıcı İnşaat'ın TOKİ arsa ihalesinden satın aldığı arsa üzerine kurulan Yalı Ataköy Projesi sahil şeridinde, denize sıfır bir konumda yer alıyor. 72 dönümlük araziye kurulan proje, 215 bin metrekare inşaat alanına sahip. Beş bloklu projede denize sıfır dört blokta 2+1, 3+1 ve 5+1 dairelere, home ofis blokunda ise 1+1 ve 2+1 ünitelere yer veriliyor. Sınırsız deniz manzarası sunan Yalı Ataköy'de daireler tamamlanmış, oturuma hazır durumda.

Sea Pearl Ataköy

Ataköy sahilde, denize sıfır bir konumda yer alan Baruthane Millet Bahçesi, Sea Pearl ve Yalı Ataköy projelerinin tam ortasında bulunuyor. Tarihî özellikleri korunan Osmanlı Baruthanesinin bulunduğu arsaya yapılan millet bahçesinin komşusu Sea Pearl Ataköy, Ataköy sahilde denize sıfır konumda ve 127 bin 600 metrekarelik arsa üzerinde yükseliyor. Kuzu Grup'un Kat Gayrimenkul'ün arsasına inşa ettiği projede toplam 1.401 adet bağımsız bölüm ve 200 odalı bir otel bulunuyor. İki etaplı projenin Doğu adı verilen ilk etabında 20 katlı dört blokta 631 ünite yer alıyor. İkinci etabına ise Batı adı verildi. Projede dairelerin büyüklükleri 89 metrekare ile 398 metrekare arasında farklılık gösteriyor.

Avrupark Hayat

Hoşdere Millet Bahçesi'nin komşusu Avrupark Hayat 1.095 konuttan meydana geliyor. Emlak Konut Esenyurt Hoşdere 5. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi kapsamında inşa edilen Avrupark Hayat projesi yaklaşık 700 milyon TL'lik yatırım değerine sahip. Cihan İnşaat tarafından hayata geçirilen proje, üç ila 13 katlı 13 bloktan oluşuyor. Projede teslimler 2021 yılının Eylül ayında gerçekleşecek.

Avrupa Konutları Başakşehir

37 bin metrekarelik şehir meydanın hemen yanında yer alan Başakşehir Millet Bahçesi'nin komşusu Avrupa Konutları Başakşehir Projesi, Emlak Konut GYO'nun Kayabaşı 6. Etap arsası üzerinde yükseliyor. 72 bin 706 metrekarelik arsa üzerine kurulan projede 941 daire ve 27 ticari ünite yer alıyor. Projede hayat bir süredir devam ediyor. Avrupa Konutları Başakşehir'de 2+1 daireler 124 ila 149 metrekare, 3+1 daireler 162 ila 189 metrekare, 4+1 daireler 200 ila 226 metrekare, 5+1 daireler ise 277 metrekare olarak tasarlandı.

TOKİ Kayaşehir

TOKİ'nin hayata geçirdiği projelerin yanı başında yükselen Kayaşehir Millet Bahçesi, 350 bin metrekare park alanına sahip. Kayaşehir Millet Bahçesi’nde; koru alanları, parklar, bisiklet ve yürüyüş parkurları, dinlenme ve piknik alanları, amfiteatr, gençlik merkezi ile vatandaşların birincil ihtiyaçlarını karşılayacak sosyal tesislere yer alıyor. TOKİ’nin hayata geçirdiği Kayaşehir projelerine büyük değer katan Kayaşehir Millet Bahçesi, zengin yeşil alanları ve yeşil tesisleri ile dikkat çekiyor.