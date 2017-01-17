Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel Kayaoğlu ANKARA

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Türkiye’deki nüfus artış hızının düşük olması nedeniyle getirilen çocuk yardımı, doğum izninin artırılması gibi desteklerin çeşitlendirilmesi için dünya örneklerini incelediklerini söyledi. Bakan Kaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın en az üç çocuk ile ilgili çağrısının haklı olduğunu, Türkiye’deki nüfus artış hızının istenilen seviyede olmadığını kaydetti. Bakanlık olarak, nüfus artışının desteklenmesi için yeni adımlar atmak istediklerini belirten Kaya, “Dışişleri Bakanımız Sayın Çavuşoğlu ile görüştüm. Kendisine büyükelçilerden bulundukları ülkelerdeki nüfus artışının desteklenmesine yönelik, doğum izni başta olmak üzere uygulanan yöntemler, kadın hakları ve kadınlar ile ilgili diğer konulardaki uygulamalara iliştin bir çalışma yapıp bize iletmelerini rica ettim. Bu raporlar geldikten sonra dünyadaki örneklere de bakıp bizde neler yapılabileceğine ilişkin bir çalışma yapacağız” dedi.