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Eğitimde şiddete karşı yeni yasa yolda! Erdoğan'dan "öğretmenleri korumak görevimiz" mesajı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Eğitimde şiddete karşı yeni yasa yolda! Erdoğan&#039;dan &quot;öğretmenleri korumak görevimiz&quot; mesajı

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eğitimde şiddete karşı hazırlanan yeni yasa çalışmasına ilişkin açıklama yaptı. Öğretmenlere 'müsterih olun' çağrısı yapan Erdoğan, "Öğretmenlerimizi her türlü olumsuzluktan korumak görevimiz" dedi.

İstanbul'da okul müdürü İbrahim Oktugan'ın acımasızca öldürülmesinin yankıları sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan eğitimde şiddete karşı getirilecek yeni cezalara ilişkin açıklama geldi. Öğretmenlere "müsterih olun" diyen Erdoğan, cezaların yarı yarıya aktarılacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Evlatlarımıza kattıkları bilgi ve değerler bütünüyle ülkemizin kalkınma mücadelesinde hayati önemde olan öğretmenlerimizi her türlü olumsuzluktan korumak, onlara mesleklerini icra edecekleri rahat ve güvenli ortamı sunmak asli görevimizdir.

Ulvi bir mesleği icra eden, yetiştirdikleri nesillerle geleceğimizi inşa ve ihya eden öğretmenlerimiz başımızın tacıdır.

Bu anlayışa kararlılıkla sahip çıkan bir hükûmet olarak öğretmenlerimize ve diğer eğitim çalışanlarımıza yönelik şiddete ilişkin kapsamlı bir düzenlemeyi süratle hayata geçireceğiz.

Kanun teklifi olarak Gazi Meclisimize sunacağımız düzenlemeyle,

• Öğretmenlerimize yönelik fiillerde ceza kanunlarında öngörülen cezalar yarı oranında artırılacak.

• Bu fiilleri işleyenlerin cezasının ertelenmesi engellenecek.

• Bu fiiller tutuklama sebebi sayılarak tutuksuz yargılamanın önüne geçilecek.

• Özel kurumlarda çalışan öğretmenlerimiz ve diğer eğitim çalışanlarımız da görevleri sebebiyle kendilerine yönelik işlenen suçlar bakımından kamu görevlisi sayılacak.

Öğretmenlerimiz müsterih olsun.

Böylesine önemli bir mesleği ülkemizin her bölgesinde fedakârca yürüten öğretmenlerimize karşı şiddet olaylarına asla sessiz kalmadık, kalmayacağız.

Bu vesileyle, İstanbul’da canice yapılan bir saldırı sonucu hayatını kaybeden İbrahim Oktugan öğretmenimize Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine, öğrencilerine ve tüm eğitim camiamıza başsağlığı diliyorum."

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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