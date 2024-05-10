Öğretmenler bu haberi bekliyordu, Bakan Tekin'den son dakika açıklaması geldi! Yeni öğretmen kanunu geliyor

Bakan Yusuf Tekin, Eyüpsultan'da bir lise müdürünün öğrencisi tarafından öldürülmesinin ardından gündeme gelen kanun değişikliği hakkında açıklama yaptı. Tekin, "Öğretmen kanuna koyduğumuz madde ile öğretmenlerimize yönelik şiddette cezaların yüzde 50 artırıcı bir madde koyuyoruz. Öğretmene şiddete yasal düzenleme haftaya Meclis'e gelir, Haziran başında yasalaşmasını bekliyoruz" dedi.

Eyüpsultan'da özel bir lisede, okul müdürü İbrahim Oktugan, 5 ay önce okuldan atılan öğrencisi tarafından silahla vurularak öldürüldü. Tüm kesimler tarafından tepkiyle karşılaşılan olay sonra bazı sendikalar bugün bir günlük iş bırakma eylemi düzenledi.

Olay sonrası öğretmenlere yönelik şiddetin önlenmesi için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yeni düzenlemeler için hazırlık yapıyor. Bakanlığın bir süredir üzerinde çalıştığı Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda yeni tedbirlere yer verilirken Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den konuya ilişkin açıklama geldi.

Tekin, "Öğretmene şiddete yasal düzenleme haftaya Meclis'e gelir, Haziran başında yasalaşmasını bekliyoruz" dedi.

YÜZDE 50 CAYDIRICI MADDE KONACAK

CNN Türk canlı yayının konuşan Bakan Tekin şunları kaydetti:

Bu konularla ilgili öğretmen arkadaşlarımıza tedbirlerimizi anlattığımız öğretmene yönelik şiddetin önlenmesine yönelik talepleri olmuştu. Biz de yeni bir öğretmenlik meslek kanunu hazırlayacağımızı içine de şiddetle mücadelenin ekleneceğini söylemiştik. Şu anda düzenleme çalışmaları devam ediyor.

Öğretmen kanuna koyduğumuz madde ile öğretmenlerimize yönelik şiddette cezaların yüzde 50 artırıcı bir madde koyuyoruz. Bu fiili işleyenlerin hafif cezalarının ertelenmesi hükümleri vardı. Biz öğretmenlerimize yönelik bu cezaların ertelenmesinin engellenmesini istedik. Öğretmene şiddet uygulayan kişilerin tutuklu yargılanmasını istiyoruz.

DAHA GÜÇLÜ BİR MEKANİZMA KURULACAK

Son olarak sözleşmeli öğretmen arkadaşlarımızın da yaptıkları işin kamu görevlisi gibi kabul edilip devlet okullarındaki öğretmenlerimiz gibi yukarıdaki saydığım hususlar gibi değerlendirilmesi sağlanacak. Okullarımızdaki güvenlik görevlisi sayısını artırıp daha güçlü bir mekanizma kuracağız. Bize ulaşan taşkınlık söz konusu olmadı.

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Yasal düzenleme şu anda ilgili kurullarla görüşülüyor. Tahmin ediyoruz ki önümüzdeki hafta Meclis'e sevk edilmiş olur. TBMM'nin takvimine göre Haziran ayı başında yasalaşacağını düşünüyoruz.