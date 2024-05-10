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Bugün okullarda ders zili çalmayacak! Öğretmenler eylemde...

Düzenleyen: / Kaynak: Ajanslar
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Bugün okullarda ders zili çalmayacak! Öğretmenler eylemde...

Gündem Haberleri  / Ajanslar

Eyüpsultan'da İbrahim Oktugan'ın öğrencisi tarafından katledilmesinin ardından öğretmenler bugün ülke genelinde iş bırakma eylemi düzenliyor. Türk Eğitim-Sen öncülüğündeki eylemde sendika, saat 11.00'de Milli Eğitim Bakanlığı önünde açıklama yapacak. 

İstanbul Eyüsultan'da özel bir lisede gerçekleşen vahşette okul müdürü İbrahim Oktugan, 5 ay önce okuldan uzaklaştırılan öğrencisi tarafından silahla vurularak öldürüldü. 

Korkunç olayın ardından öğretmenler bugün iş bırakma eylemi düzenleyeceklerini söyledi. Türk Eğitim-Sen öncülüğündeki eylemde eğitim çalışanlarına yönelik artan şiddet olaylarını önleyecek, caydırıcı olacak, failleri cezalandıracak ve mağdur eğitim çalışanlarına hukuki koruma sağlayacak bir yasal düzenlemenin yapılmasının sağlanması çağrısında bulunacak. 

1 hafta sürecek dilekçe kampanyasının da başlatılacağı eylemde sendikalar saat 11.00'de Milli Eğitim Bakanlığı önünde açıklama yapacak. 

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TALİMATI VERDİ

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de eğitimcilere yönelik saldırılara ilişkin dört eğitim sendikasının başkanlarıyla görüşerek basın açıklaması yapmıştı.

Meslektaşlarımıza yapılan bu tür çirkin saldırıların son bulması için tüm gücümüzle mücadele etmeye kararlıyız. Bu konuda bizzat Cumhurbaşkanımız, sürecin sonuna kadar takipçisi olmamız konusunda bizleri talimatlandırdı. Bakanlık olarak bizler de bu tür olaylarla karşı karşıya kalan arkadaşlarımızla ilgili başta yargı süreçlerini bizzat müdahil olup takip etmek olmak üzere alabileceğimiz bütün tedbirlerle birlikte alıp her türlü adımı atmaya kararlıyız" diyen Tekin, Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili hazırlıklar hakkında da bilgi vermişti:

KANUN TEKLİFİ TBMM'DE

Bu türden fiillere karşılık ceza kanunlarında öngörülen cezaların yüzde 50 oranında artırımlı olarak verilmesini teklif ettik. Bu fiilleri işleyenlerin hapis cezalarının ertelenmesinin engellenmesini talep ettik. Bu fiillerin doğrudan tutuklama sebebi sayılarak bu fiilleri işleyenlerin tutuksuz yargılanmasının yolunun kapatılmasını talep ettik.

Bir de kanun metninde özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmen ve diğer eğitim çalışanlarının da görevleri sebebiyle kendilerine karşı işlenen suçlar bakımından kamu görevlisi sayımlarını teklif ettik. Hazırladığımız taslak metin önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisinin onayına gelecek. Türkiye Büyük Millet Meclisinde milletvekillerimizin de siyasi parti ayırt etmeksizin bu sürece sahip çıkacağından eminim.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Ajanslar
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