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Okul müdürünü öldüren öğrenciyle ilgili tüyler ürperten detaylar ortaya çıktı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Okul müdürünü öldüren öğrenciyle ilgili tüyler ürperten detaylar ortaya çıktı

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul Eyüpsultan'da okulda okul müdürünü öldüren 17 yaşındaki öğrenci ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Irak asıllı Y.K.’nın disiplin sorunları nedeniyle 1 yıl içinde 3 okul değiştirdiği, önceki okulunda çardak ve ağaçları ateşe verdiği öğrenildi.

2 gün önce İstanbul Eyüpsultan'da özel bir lisede 17 yaşındaki Y.K. okuldan atılmasından sorumlu tuttuğu okul müdürünü, okulda silahla öldürdü.

YAPMADIĞI KALMAMIŞ

Öğrenci tutuklanırken yaşanan acı olay ise infial uyandırdı. Cezaevine giren öğrenci ile ilgili de detaylar ortaya çıktı. Hürriyet'in haberine göre Y.K 1 yıl içinde 3 okul değiştirmek zorunda kaldı. Okul içinde disiplin kurallarına uymayan, sigara içen Y.K.'nın, önceki okulundaki çardak ve ateşleri de yaktığı öne sürüldü.

Okul müdürünü öldüren öğrenciyle ilgili tüyler ürperten detaylar ortaya çıktı - 1. Resim

İbrahim Oktugan

ÖĞRETMENLER GREVE GİDİYOR

Eğitim sendikaları, Eyüpsultan'da özel bir lisenin müdürü İbrahim Oktugan'ın, okuldan atılmasından sorumlu tuttuğu yabancı uyruklu bir öğrencinin silahlı saldırısı sonucu öldürülmesine tepki gösterdi.

​​​​​​​Eğitim Bir-Sen, Türk Eğitim-Sen, Eğitim-İş, Eğitim Sen ve Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası'na üye öğretmenler ile CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in de aralarında yer aldığı grup, Alibeyköy Beste Sokak'taki olayın gerçekleştiği özel lisenin önünde toplandı. "Artık yeter! Öğretmenlere yönelik şiddete ve öğretmenlerin katledilmesine hayır" yazılı pankart açan ve sloganlar atan öğretmenler, İbrahim Oktugan'ın silahlı saldırıyla öldürülmesini kınadı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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