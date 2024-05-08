Okul müdürünü silahla vurarak öldüren 17 yaşındaki öğrenci Y.K. tutuklandı

Eyüpsultan'da okul müdürü İbrahim Oktugan'ı silahla vurarak öldüren 17 yaşındaki Y.K. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan Oktugan bugün son yolculuğuna uğurlanırken, cenaze töreninde geride bıraktığı ailesi ve öğrencileri gözyaşlarına boğuldu.

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde okuldan atılmasından sorumlu tuttuğu okul müdürünü silahla vurarak öldüren yabancı uyruklu 17 yaşındaki öğrenci Y.K., nöbetçi mahkemeye çıkarıldı.

KARAR VERİLDİ

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü. Çocuk Suçları Soruşturma Bürosunda ifade veren Y.K, "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak adam öldürme" suçundan tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Sevk yazısında, zanlının tutuklanması talep edildi. Zanlı, hakimlikteki işlemlerinin ardından üzerine atılı suçtan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SALDIRIYI PLANLAMIŞLAR

Eyüpsultan'da okul müdürü İbrahim Oktugan'ı tabancayla ateş ederek öldüren Y.K.'nın savcılık ifadesi ortaya çıktı. Y.K. ifadesinde, "Olaydan bir gün önce aynı okulda okuyan aynı zamanda Abdulsamet A.’nın kuzeni olan G.A.‘yı gördüm. Hala okulda olduğu öğrenince, 'Gelip dövsem iyi olmaz mı' dedim. O da 'Çok iyi olur kanka, karnına vurursun. Hatta bacağından vurursan ölmez karnına sık' dedi" dediği öğrenildi.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

17 yaşındaki Y.K.'nın silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybeden Oktugan, Eyüpsultan Camii'nde son yolculuğuna uğurlandı. Düzenlenen cenaze törenine Milli Eğitim Bakanı Yardımcısı Nazif Yılmaz, Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, İbrahim Oktugan'ın eşi Fatma Oktugan, oğlu Görkem Oktugan, öğretmenler ve öğrencileri katıldı.

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GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Cenazede Oktugan'ın eşi Fatma Oktugan ve öğrencileri gözyaşlarına boğuldu. Kılınan namazın ardından helallik alındı. İbrahim Oktugan, Eyüpsultan Mezarlığı'na defnedildi.

NE OLMUŞTU?

Alibeyköy Mahallesi Beste Sokak'taki özel lisede yabancı uyruklu öğrenci Y.K, okuldan atılmasından sorumlu tuttuğu okul müdürü İbrahim Oktugan'a (74) dün silahla ateş etmişti. Odasında uğradığı saldırıda ağır yaralanan Oktugan, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Olayın ardından kaçan Y.K. polis ekiplerince yakalanmıştı.