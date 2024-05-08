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Öğrencisi tarafından öldürülen okul müdürü son yolculuğuna uğurlandı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Öğrencisi tarafından öldürülen okul müdürü son yolculuğuna uğurlandı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul Eyüpsultan'da öğrencisinin silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden okul müdürü İbrahim Oktugan, son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede Oktugan'nın eşi ve öğrencileri gözyaşlarına boğuldu.

Eyüpsultan'da okuldan atılan öğrencisinin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybeden okul müdürü İbrahim Oktugan için cenaze töreni düzenlendi.

Öğrencisi tarafından öldürülen okul müdürü son yolculuğuna uğurlandı - 1. Resim 

ÇOK SAYIDA ÖĞRENCİSİ KATILDI

Eyüpsultan Camii'nde düzenlenen cenaze törenine Milli Eğitim Bakanı Yardımcısı Nazif Yılmaz, Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, İbrahim Oktugan'ın eşi Fatma Oktugan, oğlu Görkem Oktugan, öğretmenler ve öğrencileri katıldı.

Öğrencisi tarafından öldürülen okul müdürü son yolculuğuna uğurlandı - 2. Resim

GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Cenazede Oktugan'ın eşi Fatma Oktugan ve öğrencileri gözyaşlarına boğuldu. Kılınan namazın ardından helallik alındı. İbrahim Oktugan, Eyüpsultan Mezarlığı'na defnedildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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