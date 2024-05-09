Okul müdürünün öldürüldüğü anlar kamerada

İstanbul Eyüpsultan'da özel bir lisenin müdürü İbrahim Oktugan, okuldan atılan yabancı uyruklu bir öğrencisinin silahlı saldırısıyla hayatını kaybetti. Öğrenci tutuklanırken cinayet anının da görüntüleri ortaya çıktı.

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde okuldan atılmasından sorumlu tuttuğu okul müdürünü silahla vurarak öldüren yabancı uyruklu 17 yaşındaki öğrenci Y.K., dün akşam çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. Cinayet anının görüntüleri de ortaya çıktı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Şüpheli Y.K'nin savcılıkta verdiği ifadeye ulaşıldı. Y.K. ifadesinde, 2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk döneminin ortalarında başka bir okuldan söz konusu özel liseye geldiğini, burada çeşitli nedenlerle hakkında disiplin cezaları yazıldığını ancak kendisinin bunları imzalamak istemediğini, Aralık 2023'te sınıftayken disiplin cezalarından dolayı okula annesinin geldiğini öğrendiğini anlattı.

Maktul İbrahim Oktugan'ın odasına gittiğini, annesinin de burada olduğunu ve müdürle sözlü tartışma yaşandığını söyleyen zanlı, "Annemin üzerine yürümesi üzerine polisi aradık, daha sonra okulu terk ettik ve olaydan sonra bir daha okula dönmedim. Bizden aldıkları parayı da geri vermediler. Bu olaydan dolayı yaşananları kendime yediremedim." ifadesini kullandı.

Olaydan önce okulda okuyan birini görmesiyle aklına geçmiş olayın geldiğini belirten zanlı, sinirlendiğini ve gördüğü kişiye Oktugan'ın hala okulda olup olmadığını sorduğunu kaydetti. Zanlı, maktulün çalışmaya devam ettiğini öğrenmesi üzerine 4 Mayıs'ta 10 bin liraya tabanca aldığını ve okula gitmeye karar verdiğini, olay sabahı annesine börek alacağını söyleyerek evden çıktığını, okula gideceğinden kimsenin haberinin olmadığını ileri sürdü.

CİNAYET ANINI ANLATTI

İfadesinde, okula geldiğinde hızlıca müdürün odasına gittiğini belirten Y.K, "Masada oturuyordu, beni görünce ayağa kalktı. Amacım ayaklarından vurmaktı ama bir anda kolunu havaya kaldırınca bana vuracağını düşünerek koluna doğru ateş ettim. İki mermim vardı, ikisi de karnına geldi. Bana saldıracağını düşünerek ateş ettim. Sonrasında hızlıca odadan çıkıp geldiğim kapıya yöneldim ve silahı yere doğru tutarak 'Peşimden gelmeyin' dedim. Benim amacım öldürmek değildi, dövmekti. Eve geçtim ve börek götürdüm. Üzerimi değiştirdim. Bir süre sonra da silahı ve telefonumu Alibeyköy Barajı'na attım." dedi.

Savcılığın sevk yazısında, çocuk Y.K. ile maktul arasında Aralık 2023'te yaşanan tartışma sonrası husumet oluştuğunun anlaşıldığı belirtildi. Bu tartışmanın ardından Y.K'nin ruhi sükunete ulaşmasına rağmen öldürme eylemini planladığı şekilde gerçekleştirdiği ifade edilen yazıda, şüphelinin henüz ele geçirilemeyen tabancayla maktulü iki el ateş ederek hayati bölgesinden vurduğu kaydedildi.

Sevk yazısında, Y.K'nin üzerine atılı suçlamaları kabul ettiği belirtilerek, zanlının, "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak adam öldürme" suçundan tutuklanmasına karar verilmesi talep edildi.