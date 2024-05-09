Bakan Tekin'den tüm siyasi partilere çağrı: Gelin birlikte 'dur' diyelim

Eyüpsultan'da öğrencisi tarafından vurulan İbrahim Oktugan'ın ardından konuşan Bakan Yusuf Tekin, "Bu tür vahşet ve şiddet olaylarına karışanların gerekli cezayı alması için Bakanlık olarak bu işin peşini bırakmayacağız" dedi. Tekin ayrıca, "Şiddete dur’ demek ve faillerin en ağır cezayı almalarını sağlamak için Öğretmen Meslek Kanunu’na ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun teklifini Meclis gündemine en kısa zamanda getireceğiz" deyip tüm siyasi partilere çağrıda bulundu.

Eyüpsultan'da önceki gün bir lisede, okul müdürü İbrahim Oktugan, öğrencisi tarafından silahla vurularak öldürüldü. Tüm kesimler tarafından büyük bir tepkiye sebep olan olay hakkında Mili Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de konuştu.

Hürriyet'e konuşan Tekin "İşin peşini bırakmayacağız" diyerek şunları söyledi:

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'EN AĞIR TEPKİYİ VERMELİYİZ'

Öğretmenlerimize, eğitim çalışanlarımıza kalkan el, tüm toplumumuza, geleceğimize, huzurumuza kast etmiştir. Şiddetin her türlüsüne karşı devlet olarak, millet olarak en sert şekilde karşı durmalı, en ağır tepkiyi vermeliyiz.

Devletimiz tüm iradesiyle bu tür şiddet olaylarının karşısında olmuştur ve olmaya devam edecektir. Bu tür vahşet ve şiddet olaylarına karışanların gerekli cezayı alması için Bakanlık olarak bu işin peşini bırakmayacağız.

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SİYASİ PARTİLERE ÇAĞRIDA BULUNDU

Öğretmenlerimiz asla yalnız değildir. Öğretmenlerimizin, ailelerinin yanında olacağız. Onların hukukunu her daim korumaya devam edeceğimizin bilinmesini istiyorum. ‘Şiddete dur’ demek ve faillerin en ağır cezayı almalarını sağlamak için Öğretmen Meslek Kanunu’na ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun teklifini Meclis gündemine en kısa zamanda getireceğiz. Tüm siyasi partilere de buradan bize destek olmaları için çağrıda bulunuyorum. Gelin hep birlikte ‘Şiddete dur’ diyelim.