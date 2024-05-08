Okuldan atılan öğrenci müdürü öldürmüştü! Dehşete düşüren olay sonrası öğretmenler iş bırakıyor

İstanbul Eyüpsultan'da bulunan özel bir lisenin müdürü İbrahim Oktugan'ın, 5 ay önce okuldan atılan Irak uyruklu bir öğrenci tarafından dün silahla öldürülmüştü. Dehşete düşüren olay sonrası Türk Eğitim-Sen'den iş bırakma kararı geldi. Sendikaya bağlı öğretmenler yarın ilk derse girmeyecek, cuma günü ise tamamen iş bırakacaklar. Öğretmenler perşembe günü okullarda, cuma günü ise il milli eğitim müdürlüğü önünde basın açıklaması yaparak "Öğretmene şiddete hayır" diyecek.

Dün İstanbul Eyüpsultan'da bulunan özel bir lisede korkunç bir olay yaşandı. Özel Eyüpsultan Final Akademi Anadolu Lisesi'nden Aralık 2023'te atılan Irak asıllı Y.K. aradan geçen 5 ay sonra silahla okula gidip, müdüre kurşun yağdırdı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan okul müdürü İbrahim Oktugan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

YARIN İLK DERSE GİRMİYORLAR

Tüm Türkiye'yi dehşete düşüren olay sonrası öğretmenler harekete geçti. Türk Eğitim-Sen sendikası, iş bırakma kararı aldı. Karara göre, sendikaya bağlı öğretmenler yarın ilk derse girmeyerek okullarda basın açıklaması yapacak.

CUMA GÜNÜ İŞ BIRAKACAKLAR

Öğretmenler cuma günü ise tam gün iş bırakıp il mili eğitim müdürlüğü önünde bir basın açıklaması yaparak "Öğretmene şiddete hayır" diyecek.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDULAR

Türk Eğitim-Sen, konu hakkında sosyal medyadan bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Şiddeti protesto için iş bırakıyoruz!

Öğretmenimize sahip çıkmak, geleceğimize sahip çıkmaktır!!!

Perşembe günü ilk derse girmiyor ve tüm okullarımızda açıklamalarımızla ses yükselterek 'Yeter artık!' diyoruz.

Cuma günü tüm öğretmenlerimizle birlikte iş bırakıyor, il milli eğitim müdürlükleri önünde yapacağımız basın açıklamalarıyla 'Öğretmene şiddete hayır' diyoruz!

Tüm meslektaşlarımızı sesimize destek olmaya ve bir hafta süresince siyah kokart/kurdele ile derslere girmeye davet ediyoruz."