Okul müdürüne kurşun yağdırıp video paylaştı! "Kafasına sıktım"

Düzenleyen: Çağla Çağlar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 7 Mayıs 2024 16:50 - Güncelleme: 7 Mayıs 2024 17:08 - Güncelleme:

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Eyüpsultan'da bir lisede Irak uyruklu öğrenci okuldan atılmasından sorumlu tuttuğu okul müdürüne kurşun yağdırdı. Öğrencinin olaydan sonra sosyal medya hesabından kendi fotoğrafının olduğu bir videoyla paylaşım yaptığı ortaya çıktı. Videoda yer alan şarkı sözlerinde 'Kafasına sıktım' sözleri dikkat çekti.