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Okul müdürüne kurşun yağdırıp video paylaştı! "Kafasına sıktım"

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Eyüpsultan'da bir lisede Irak uyruklu öğrenci okuldan atılmasından sorumlu tuttuğu okul müdürüne kurşun yağdırdı. Öğrencinin olaydan sonra sosyal medya hesabından kendi fotoğrafının olduğu bir videoyla paylaşım yaptığı ortaya çıktı. Videoda yer alan şarkı sözlerinde 'Kafasına sıktım' sözleri dikkat çekti. 

Eyüpsultan'da Özel Eyüpsultan Final Akademi Anadolu Lisesi’nde sabah saatlerinde meydana gelen korkunç olayda, Irak asıllı olduğu iddia edilen Y. K., Aralık 2023 tarihinde öğretmeni ve ardından okul müdürü İbrahim Oktugan’la yaşadığı sorunlardan sonra okuldan atıldı.

Öğretmenleri ile sorun yaşadığı gerekçesiyle okuldan atılan Y.K., 5 ay sonra liseye gelerek okul müdürü İbrahim Oktugan’ın odasına girerek yanında getirdiği silahı belinden çıkararak okul müdürünü hedef alan Y.K., 5 el ateş ederek İbrahim Oktugan’ı ağır şekilde yaralamış, olay sonrası Y.K. olay yerinden kaçarak uzaklaşmıştı.

OLAY SONRASI PAYLAŞIM YAPTI

Okuldan atılmasından dolayı sorumlu tuttuğu okul müdürünü silahla yaralayan öğrenci, olaydan sonra sosyal medya hesabından video paylaştı. Kendi fotoğrafının olduğu videoda ‘Kafasına sıktım’ sözleri dikkat çekti.

Polis, olay sonrası kaçan Y.K.’yı kısa sürede yakaladı. 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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