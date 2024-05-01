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Eyüpsultan’da feci kaza! Araba bariyerlere saplandı, ölü ve yaralı var

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Eyüpsultan’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bariyerlere saplandı. Feci kazada şoför Kerem Çelik hayatını kaybederken yanındaki Kübra Çelik ise ağır yaralandı.

Kaza, saat 03.00 sıralarında Eyüpsultan TEM Otoyolu Edirne istikametinde yaşandı. TEM Hasdal Viyadüğü girişinde direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobilin sürücüsü Kerem Çelik, yol ayrımında bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle demir bariyerler otomobilin ön kapısından içeri girdi. Kazayı gören vatandaşlar bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu yetkililere bildirdi. 

Eyüpsultan’da feci kaza! Araba bariyerlere saplandı, ölü ve yaralı var - 1. Resim

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan 2 kişiyi kurtarmak için çalışma başlatırken polis ekipleri yolda güvenlik önlemi aldı. Kerem Çelik ve Kübra Çelik araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Eyüpsultan’da feci kaza! Araba bariyerlere saplandı, ölü ve yaralı var - 2. Resim

1 KİŞİ ÖLDÜ, 1 KİŞİ YARALANDI

Sağlık ekipleri Kerem Çelik’in olay yerinde hayatını kaybettiği tespit etti, Kübra Çelik ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.  Talihsiz adamın cansız bedeni ise incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Eyüpsultan’da feci kaza! Araba bariyerlere saplandı, ölü ve yaralı var - 3. Resim

Polis ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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