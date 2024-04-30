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Anne ve kızı feci kazada hayatını kaybetti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Çorum'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Feci kazada otomobilde bulunan anne ve kızı hayatını kaybetti.

Çorum-İskilip karayolunda İskilip istikametinde seyir halinde olan Nazlı Baskın idaresindeki 19 ACH 106 plakalı otomobil ile Ahmet Altunaya yönetimindeki 19 DE 208 plakalı ticari araç Kızılırmak Köprüsü üzerinde kafa kafaya çarpıştı.

4 KİŞİ YARALANDI

Kazada otomobil sürücüsü ve kızları Eylül ile Elif Baskın, ticari araç sürücüsü ve yanında bulunan İsmail Başar yaralandı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve İskilip Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ve itfaiye ekipleri tarafından araçlardan çıkarıldı.

Anne ve kızı feci kazada hayatını kaybetti - 1. Resim

ANNE KIZ HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve İskilip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Nazlı Baskın ve kızı Eylül Baskın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Anne ve kızı feci kazada hayatını kaybetti - 2. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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