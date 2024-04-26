İsrail'in aşırı sağcı bakanı trafik kazası geçirdi!

İsrail'in aşırı sağcı İç Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Cuma günü geçirdiği trafik kazasında yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

İsrail'in aşırı sağcı İç Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Cuma günü geçirdiği trafik kazasında yaralanarak hastaneye kaldırıldı ve polisin açıklamalarına göre olay hakkında soruşturma açıldı.

Aktarılanlara göre Bakan kazayı Tel Aviv yakınlarındaki Ramle kentinden makam aracıyla ayrılırken geçirdi. İsrail medyasında yayınlanan kaza videosunda Ben-Gvir'in içinde bulunduğu aracın takla attı görünüyor. Olay yerinde görevli polis komiseri gazetecilere olayda iki kişinin daha yaralandığını söyledi.

Bakan'ın sağlık durumuna ilişkin henüz yetkililerden bir açıklama yapılmadı.