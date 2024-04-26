Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > İsrail'in aşırı sağcı bakanı trafik kazası geçirdi!

İsrail'in aşırı sağcı bakanı trafik kazası geçirdi!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İsrail'in aşırı sağcı İç Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Cuma günü geçirdiği trafik kazasında yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

İsrail'in aşırı sağcı İç Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Cuma günü geçirdiği trafik kazasında yaralanarak hastaneye kaldırıldı ve polisin açıklamalarına göre olay hakkında soruşturma açıldı. 

Aktarılanlara göre Bakan kazayı Tel Aviv yakınlarındaki Ramle kentinden makam aracıyla ayrılırken geçirdi. İsrail medyasında yayınlanan kaza videosunda Ben-Gvir'in içinde bulunduğu aracın takla attı görünüyor. Olay yerinde görevli polis komiseri gazetecilere olayda iki kişinin daha yaralandığını söyledi.

Bakan'ın sağlık durumuna ilişkin henüz yetkililerden bir açıklama yapılmadı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Karar açıklandı: TFF'den Fenerbahçe'ye Süper Kupa indirimiFitch'ten Türkiye değerlendirmesi: Politika tutarlılığı, kredi notu açısından olumlu olabilir
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Mısır'da İsrailli şirketlere dev boykot: Coca-Cola, McDonalds ve Starbucks - DünyaMısır'da İsrailli şirketlere dev boykot: Coca-Cola, McDonalds ve StarbucksAlman polisinden canlı yayında gözaltı: İsrail karşıtı protestoculara müdahale - DünyaCanlı yayında 'Gazze' gözaltısıABD üniversitelerinde Gazze isyanı! Dalga dalga yayılıyor... - DünyaABD üniversitelerinde Gazze isyanıABD'li senatörden Netanyahu'ya cevap: Dikkat dağıtmaya çalışarak zekamıza hakaret etmeyin - DünyaABD'li senatörden Netanyahu'ya cevap: Dikkat dağıtmaya çalışarak zekamıza hakaret etmeyinTikTok, ABD'li biri tarafından satın alınmaktansa kapatılmayı tercih ediyor - DünyaTikTok, ABD'li biri tarafından satın alınmaktansa kapatılmayı tercih ediyorGazze’de BM ekibinin bulunduğu bölgeye ateş açıldı - DünyaGazze’de BM ekibinin bulunduğu bölgeye ateş açıldı
Sonraki Haber Yükleniyor...