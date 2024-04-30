8 aracın karıştığı feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı! Karşı yöne böyle uçmuş
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
İstanbul Beşiktaş'ta önceki gün bir aracın karşı yöne geçmesi sonucu 8 aracın karıştığı feci kazada 8 kişi yaralanmıştı. Kazanın görüntüleri ortaya çıkarken, aracın kontrolden çıkarak refüjdeki bariyerleri kırıp karşı yöne uçtuğu görülüyor.
Beşiktaş Levent Büyükdere Caddesi üzerinde önceki gün yaşanan olayda, Beşiktaş istikametine seyreden 34 CYR 227 plakalı hafif ticari araç, aks kırması sonucu sürücünün kontrolünden çıkmıştı.
OTOMOBİLLERİN ÜZERİNDE KALMIŞTI
Bariyerleri aşarak karşı şeride geçen araç, ortalığı savaş alanına çevirmişti. Akan trafikte otomobillere çarpan hafif ticari araç, 2 otomobilin üzerine asılı kalmıştı. 8 aracın karıştığı zincirleme kazada 8 kişi hafif şekilde yaralanmıştı.
8 KİŞİ YARALANDI
Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilmişti. 6 kişi olay yerinde sağlık ekiplerince tedavi edilirken, 2 kişi ise hastaneye kaldırılmıştı. Kazaya karışan lüks Maserati marka otomobilin sürücüsünün bir milletvekilinin yeğeni olduğu öğrenilmişti.
ANBEAN KAMERADA
Yaşanan o feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, süratli gelen hafif ticari araç yalpalayarak kontrolden çıkıyor. Ortadaki bariyerleri kıran araç, taksi dolmuşa çarparak karşı yöne uçuyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı