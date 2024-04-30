8 aracın karıştığı feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı! Karşı yöne böyle uçmuş

Ankara'da yağmur beraberinde kaza getirdi! 5 araç birbirine girdi, çok sayıda yaralı var

Ankara'da yağmur beraberinde kaza getirdi! 5 araç birbirine girdi, çok sayıda yaralı var

İstanbul Beşiktaş'ta önceki gün bir aracın karşı yöne geçmesi sonucu 8 aracın karıştığı feci kazada 8 kişi yaralanmıştı. Kazanın görüntüleri ortaya çıkarken, aracın kontrolden çıkarak refüjdeki bariyerleri kırıp karşı yöne uçtuğu görülüyor.

Beşiktaş Levent Büyükdere Caddesi üzerinde önceki gün yaşanan olayda, Beşiktaş istikametine seyreden 34 CYR 227 plakalı hafif ticari araç, aks kırması sonucu sürücünün kontrolünden çıkmıştı.

OTOMOBİLLERİN ÜZERİNDE KALMIŞTI

Bariyerleri aşarak karşı şeride geçen araç, ortalığı savaş alanına çevirmişti. Akan trafikte otomobillere çarpan hafif ticari araç, 2 otomobilin üzerine asılı kalmıştı. 8 aracın karıştığı zincirleme kazada 8 kişi hafif şekilde yaralanmıştı.

8 KİŞİ YARALANDI

Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilmişti. 6 kişi olay yerinde sağlık ekiplerince tedavi edilirken, 2 kişi ise hastaneye kaldırılmıştı. Kazaya karışan lüks Maserati marka otomobilin sürücüsünün bir milletvekilinin yeğeni olduğu öğrenilmişti.

ANBEAN KAMERADA

Yaşanan o feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, süratli gelen hafif ticari araç yalpalayarak kontrolden çıkıyor. Ortadaki bariyerleri kıran araç, taksi dolmuşa çarparak karşı yöne uçuyor.