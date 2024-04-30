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Ankara'da yağmur beraberinde kaza getirdi! 5 araç birbirine girdi, çok sayıda yaralı var

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ankara'da kuvvetli sağanak etkisini arttırdı, kayganlaşan yollar trafik kazasına sebep oldu. Elmadağ ilçesinde 4 araç ve 1 tırın karıştığı zincirleme kazada 8 kişi yaralandı.

Meteoroloji önceden uyarmıştı, Ankara'da sağanak etkisini gösterdi. Kuvvetli yağış sonrası kayganlaşan yollar beraberinde kazayı da getirdi.

5 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ

Akşam saatlerin Samsun yolu üzerinde bulunan bir kavşakta zincirleme kaza oldu. 4 araç ve 1 tırın karıştığı kazada 8 kişi yaralandı.

CAN PAZARI YAŞANDI

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Ankara'nın çeşitli hastanelerine kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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