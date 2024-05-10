Okullarda artan şiddet endişe verici boyutlara ulaştı, 'Hırpalanmış Öğretmen' sendromu ortaya çıktı

Eğitim Sosyoloğu Prof. Dr. Selman Tunay Kamer, meslekten soğuma başta olmak üzere ciddi endişelerin ortaya çıkmaya başladığına değindi. Kamer, “Toplumumuzda öğretmenlerimizi değerli kılmadan, çocuklarımız için daha iyi bir gelecek inşa etmek mümkün değil” dedi.

ESMA ALTIN'IN HABERİ - İstanbul’da bir okul müdürünün, öğrencisi tarafından silahla vurularak öldürülmesi son dönemde okullarda artan şiddeti yeniden gündeme getirdi. Eğitim Sosyoloğu Prof. Dr. Selman Tunay Kamer, meslekten soğuma başta olmak üzere ciddi endişelerin ortaya çıkmaya başladığını belirtti. ‘Yaptırımlar net olmalı’ diyen Tunay Kamer şunları söyledi: Öğretmenlerin çalıştığı okula karşı güven kaybı, çalıştığı okulda geri plana çekilme, stres, hırpalanmış öğretmen sendromu gibi problemler yaşadıkları da dikkate alındığında, bu konuda ciddi bir eğitim politikasının hazırlanması büyük önem taşıyor. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından gönderilen şiddet önleme eylem planlarının okullarda ilgililer tarafından titizlikle uygulanması ve bu tür politikaların daha da geliştirilmesi gerekiyor. Öğretmenlik Meslek Kanunu’nda şiddet ile ilgili yaptırımların net olarak ifade edilmeli ve bu tür olaylar meydana geldiğinde gereğinin en kısa sürede yapılmalı.

Eğer bu konuda kalıcı tedbirler alınmazsa yarın çok geç kalınmış olunabilir. Toplumumuzda öğretmenlerimizi saygın ve değerli kılmadan, çocuklarımız için daha iyi bir ülke ve daha iyi bir gelecek inşa etmek mümkün değil.

RAHATSIZLIĞIN GÖSTERGESİ

Çocuk ve Ergen Psikiyatristi Doç. Dr. Hakan Öğütlü ise, okullarda artan şiddet olaylarının toplumun ve aile içi problemlerinin bir şekilde yansıması olduğunu ifade etti. Öğütlü “Bir taraftan öğrencilerin yaşadığı yüksek stres, diğer yandan aile içi sorunları, akran zorbalığı gibi durumlar ister istemez öfkeyi artıyor. Öfkenin yansıması da maalesef öğretmenlere oluyor. Bu tür olaylar, çocuğun yaşadığı ağır bir psikiyatrik rahatsızlıktan kaynaklı olabilir. Bu durumların değerlendirilmesinde, okulların psikolojik danışman ve rehberlik öğretmenlere büyük görevler düşüyor” dedi.