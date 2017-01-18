Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) medya yapılanmasına yönelik aralarında Said Sefa, Atilla Taş'ın da bulunduğu 29 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

FUAT AVNİ HESABINI AÇAN SAİD SEFA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca hazırlanan iddianamede, Twitter'de "Fuat Avni" hesabını açan firari sanık Said Sefa'nın "Darbeye teşebbüs ve silahlı örgüt yöneticiliği" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapsi talep edildi. Diğer 28 şüphelinin ise "Silahlı örgüt üyeliği" suçundan 10 yıla kadar hapisleri isteniyor. 196 sayfalık iddianamede, Fuat Avni hesabının "örgütün kara propaganda ve dedikodu hesabı" olduğu vurgulandı.