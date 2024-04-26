Skandal içinde skandal! 'Öğretmeni darbeden veli' olayında yeni detay

Sarıyer'de bir okulda öğretmen, öğrencinin babası tarafından okulda şiddete uğramış, olay sonrası Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan veli Ali Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Öğretmenin darp edilmesiyle ile ilgili Veli’nin öğrencinin yanlış yönlendirmesi nedeniyle olayla ilgisi olmayan başka bir öğretmeni darp ettiği öğrenildi.

Sarıyer’de bulunan Prof. Ali Kemal Yiğitoğlu Ortaokulu'nda meydana gelen olayda iddiaya göre okulda görevli olan öğretmen Necla Ö. akran zorbalığı yapan bir öğrencisini uyarmış. Uyarı üzerine öğrencinin "Bana nasıl davranacağınızı öğreneceksiniz" diyerek öğretmeni tehdit ettiği öğretmenin ise, "Evladım ben senin öğretmeninim. Bu nasıl bir üslup?" diyerek uyardığı ileri sürülmüştü. Öğretmen Necla Ö., daha sonra öğrencinin babası Ali Ç.'yi okula çağırdı.

Daha önce de okul öğretmenleri ve yöneticileri ile de tartışarak sorun çıkardığı ileri sürülen Ali Ç., okul koridorunda gördüğü öğretmen Nazlı Ö.'yü yumruk atarak yaraladı. Öğretmen aldığı darbe sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılırken iş göremezlik raporu verildiği öğrenildi.

'BAŞKA ÖĞRETMENE YUMRUK ATMIŞ'

Öğrencisi ile birlikte okula gelen Veli Ali Ç., koridorda darbettiği öğretmenin öğrencisini uyaran öğretmen olmadığı ve öğrencinin yanlış bilgilendirmesi nedeniyle olayla ilgisi olmayan başka bir öğretmenin darp ettiği ileri sürüldü.

Öte yandan öğrencinin daha önce de disiplinsiz davranışlar sergilediği ve akran zorbalığı nedeniyle birden fazla okul değiştirdiği, Veli Ali Ç.’nin ise daha önceden ‘hırsızlık’, ‘kasten yaralama’ ve ‘kötü muamele’ gibi 3 farklı suçtan sabıka kaydının olduğu öğrenildi.