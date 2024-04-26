İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu: Öğretmeni darbeden veli yakalandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, İstanbul’da öğretmeni darp eden öğrenci velisinin yakalandığını bildirdi. Yerlikaya, "Söz konusu şahıs yakalanarak adalete teslim edilmiştir" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul’da bir velinin öğretmeni darbetmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Yerlikaya, “25 Nisan Salı günü İstanbul’daki Prof. Ali Kemal Yiğit Ortaokulu’nda bir velinin öğretmene saldırdığı ihbarı üzerine ekiplerimiz olay yerine intikal etmiştir. Yapılan soruşturma ve görüntülerin incelemesi sonucunda öğrenci velisi A.Ç’nin. Türkçe öğretmeni N.Ö.’ye okul koridorunda yumruk atarak darp ettiği tespit edilmiştir. Söz konusu şahıs yakalanarak adalete teslim edilmiştir” ifadelerine yer verdi.

NE OLMUŞTU?

Sarıyer Prof. Ali Kemal Yiğitoğlu Ortaokulu'nda görev alan öğretmen Necla Ö. akran zorbalığı yapan bir öğrencisini uyarmıştı. Uyarı üzerine öğrencinin "Bana nasıl davranacağınızı öğreneceksiniz" diyerek öğretmeni tehdit ettiği; öğretmenin ise, "Evladım ben senin öğretmeninim. Bu nasıl bir üslup?" diyerek uyardığı ileri sürülmüştü.

Öğretmen Necla Ö., daha sonra öğrencinin babası Ali Ç.'yi okula çağırdı. Daha önce de okul öğretmenleri ve yöneticileri ile de tartışarak sorun çıkardığı ileri sürülen Ali Ç., okul koridorunda gördüğü öğretmen Nazlı Ö.'yü yumruk atarak yaralamıştı. Öğretmen aldığı darbe sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılırken iş göremezlik raporu verildiği öğrenilmişti.