Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Kağıthane İlçesi'nde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyona polis helikopteri de havadan destek verdi.



20 ADRESE OPERASYON

Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri saat 05.00 sıralarında Kağıthane'de önceden belirlenen 20 adreste uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Özel Harekat polislerinin de katıldığı operasyona polis helikopteri de havadan destek verdi.





İKİ DAİREYE BASKIN

Operasyon kapsamında Merkez Mahallesi Lale Sokak'ta bulunan bir apartmana giren polis ekipleri bodrum katındaki bir daireye baskın düzenledi. Polis, dairede aramalarını sürdürürken dışarıda güvenlik önlemleri alındı.

Operasyon yapılan bir diğer adres ise Çeliktepe Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerindeki 4 katlı bir binanın 3'üncü katındaki daire oldu. Polis ekiplerinin dairedeki aramaları sürerken, bazı kişiler gözaltına alındı.

Operasyondan fotoğraflar: